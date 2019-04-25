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Инцидент на строительной площадке в Китае унес жизни 11 человек

Происшествия

Еще двое пострадали

Пекин, 25 апреля 2019, 07:49 — REGNUM  Одиннадцать рабочих погибли и еще двое получили серьезные ранения в результате инцидента с подъемником на строительной площадке, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Как стало известно, на строительной площадке в провинции Хэбэй на севере Китая произошло обрушение подъемника с рабочими. Одиннадцать человек погибли на месте, еще двое выжили, но получили серьезные ранения. Инцидент произошел утром по местному времени 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в результате обрушения строительного крана в уезде Хуажун города Юэян провинции Хунань в Китае погибли четыре человека, еще один получил ранения.

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Происшествия на стройках
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