На Шри-Ланке введен запрет на полеты беспилотников

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:47 — REGNUM На Шри-Ланке после серии терактов введен запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое решение, как передает портал Ada Derana, приняло Управление гражданской авиации (CAA) Шри-Ланки.

«Использование всех дронов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Шри-Ланки запрещено до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении CAA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия терактов была совершена на Шри-Ланке 21 апреля. В результате восьми взрывов погибли более 350 человек.

Ответственность за кровавую акцию взяли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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