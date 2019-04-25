Четверг, 25 Апреля 2019 года
07:58:10 МСК

На Шри-Ланке введен запрет на полеты беспилотников

Происшествия

Серия терактов была совершена на Шри-Ланке 21 апреля

На Шри-Ланке введен запрет на полеты беспилотников
Leigh Miller
Беспилотник

Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 апреля 2019, 07:47 — REGNUM  На Шри-Ланке после серии терактов введен запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое решение, как передает портал Ada Derana, приняло Управление гражданской авиации (CAA) Шри-Ланки.

«Использование всех дронов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Шри-Ланки запрещено до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении CAA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия терактов была совершена на Шри-Ланке 21 апреля. В результате восьми взрывов погибли более 350 человек.

Ответственность за кровавую акцию взяли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: СМИ: боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за теракты в Шри-Ланке

А также: Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить