Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Поломка лифта стала причиной гибели 11 человек в Китае

Происшествия

Еще два человека получили ранения

Пекин, 25 апреля 2019, 07:49 — REGNUM  В результате неисправности лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй погибло 11 человек и двое получили ранения. Об этом 25 апреля сообщает информационный портал Sina.

Трагедия произошла 25 апреля в 8:00 по местному времени (3.00 мск). На месте работают правоохранительные органы, медики и спасатели.

Полиция расследует причину произошедшего.

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