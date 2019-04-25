Поломка лифта стала причиной гибели 11 человек в Китае

Пекин, , 07:49 — REGNUM В результате неисправности лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй погибло 11 человек и двое получили ранения. Об этом 25 апреля сообщает информационный портал Sina.

Трагедия произошла 25 апреля в 8:00 по местному времени (3.00 мск). На месте работают правоохранительные органы, медики и спасатели.

Полиция расследует причину произошедшего.

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