США рассматривают версию взлома разбившегося в Японии истребителя F-35A

Токио, , 07:43 — REGNUM Программное обеспечение американского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, потерпевшего крушение в Японии, могло быть взломано во время обновления. Соответствующую версию рассматривают специалисты США, сообщает японское издание Nikkei.

Вместе с тем в Японии по-прежнему считают, что одна из основных причин аварии — технические проблемы в системе подачи кислорода, из-за нехватки которого лётчики во время резких манёвров по высоте могут потерять сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет F-35A ВВС Японии разбился 7 апреля в море на севере страны, его обломки покоятся в Тихом океане на глубине полутора километров. В результате авиакатастрофы пилот погиб.

Также сообщалось, что ранее с истребителями F-35 японских ВВС уже происходило не менее семи аварийных случаев, из-за которых совершались экстренные посадки, но военные замалчивали эти случаи.

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