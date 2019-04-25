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В частном детсаду Перми из-за инфекционной угрозы закрыт буфет

Происшествия

В частном дошкольном учреждении приостановлена деятельность по организации питания

Пермь, 25 апреля 2019, 07:42 — REGNUM  В Мотовилихинском районе Перми согласно решению суда приостановлена деятельность по организации питания в частном детском саду из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Буфет закрыт из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, в дошкольном учреждении были выявлены случаи заболеваний острой кишечной инфекции у детей, посещающих этот центр развития. Последовало санитарно-эпидемиологическое расследование. В его рамках специалисты Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. В частности, для приготовления пищи использовалось не приспособленное для этого помещение, в котором отсутствует необходимое технологическое и моечное оборудование; не обеспечивалось соблюдение последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Предприниматель допустил к работе по приготовлению пищи повара без регламентируемых медицинских обследований, профилактических прививок и обучения.

Учитывая тот факт, что выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, а также угрожают жизни и здоровью детей, суд назначил предпринимателю административное наказание в виде приостановления деятельности по организации питания в детском учреждении на 30 суток.

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Деятельность судебных приставов
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