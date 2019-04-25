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Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Происшествия

С вышестоящих этажей были спасены несколько человек, среди них — двое детей

Москва, 25 апреля 2019, 05:14 — REGNUM  На севере Москвы в районе Ховрино в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в МЧС РФ.

Сообщается, что пожар случился в квартире на третьем этаже дома № 22 по улице Фестивальной. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Отмечается, что, по соображениям безопасности, с вышестоящих этажей были спасены несколько человек, среди них — двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля в общежитии строителей сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар. В результате пожара погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

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Пожары в жилых домах
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