Количество жертв взрыва на химической фабрике в КНР увеличилось до четырех

Хух-Хото, Китай, , 04:54 — REGNUM Число погибших при взрыве на химическом предприятии во Внутренней Монголии на севере Китая увеличилось до 35 человек, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Взрыв произошёл в 2:55 по местному времени на заводе Dongxing Chemical Co. Ltd., являющемся дочерним предприятием Inner Mongolia Yidong Group Corp. Ltd. в уезде Чжоуцзы города Уланчаб.

На месте работает группа пожарных, которая борется с возгоранием на месте взрыва, отрезая пламя от находящихся по близости цистерн с горючим. В настоящее время пламя взято под контроль.

По информации властей, жители близлежащих домов были эвакуированы. Все раненые получают медицинскую помощь, их состояние стабильное. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на химическом предприятии в Китае унес жизни троих человек