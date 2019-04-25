Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Количество жертв взрыва на химической фабрике в КНР увеличилось до четырех

Происшествия

35 человек получили ранения

Хух-Хото, Китай, 25 апреля 2019, 04:54 — REGNUM  Число погибших при взрыве на химическом предприятии во Внутренней Монголии на севере Китая увеличилось до 35 человек, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Взрыв произошёл в 2:55 по местному времени на заводе Dongxing Chemical Co. Ltd., являющемся дочерним предприятием Inner Mongolia Yidong Group Corp. Ltd. в уезде Чжоуцзы города Уланчаб.

На месте работает группа пожарных, которая борется с возгоранием на месте взрыва, отрезая пламя от находящихся по близости цистерн с горючим. В настоящее время пламя взято под контроль.

По информации властей, жители близлежащих домов были эвакуированы. Все раненые получают медицинскую помощь, их состояние стабильное. Расследование продолжается.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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