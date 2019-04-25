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Семь человек были застрелены неизвестными в пещере в Перу

Происшествия

Вероятно, их убили грабители

Лима, 25 апреля 2019, 04:29 — REGNUM  Семь человек было застрелено в одной из пещер, использовавшейся для кустарной добычи золота, на юге Перу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей перуанской прокуратуры.

Сообщается, что правоохранители обнаружили тела семерых человек с огнестрельными ранениями в голову в одной из пещер в районе Ла-Ринконада на высоте около 5100 метров. По предварительной версии, пострадавшие добывали в одной из пещер золото кустарным способом и были убиты в результате нападения грабителей.

В прокуратуре также подчеркнули, что в районе Ла-Ринконада большое количество людей занимается добычей золота. Зачастую убийства или другие преступления в горах, по словам представителей прокуратуры, происходят именно на почве золотодобычи.

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Нераскрытые убийства
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