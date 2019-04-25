Двое детей погибли при разрыве мины на юге Сирии

Дамаск, , 04:00 — REGNUM Двое детей погибли, еще двое взрослых получили ранения в результате взрыва мины, заложенной террористами, в сирийской провинции Дараа, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что взрыв мины произошел на дороге между поселком Хирбет Газала и восточной эль-Гарией. В результате взрыва пострадала семья из четырех человек — погибли двое детей, двое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля трое детей погибли в результате взрыва мины в деревне Хан-Арнабе в Сирии. Сообщалось, что дети играли возле места, где была заложена мина. В результате взрыва погибли трое детей, еще один получил травмы и был госпитализирован.

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