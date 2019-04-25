Несколько машин и бытовок загорелись на северо-востоке Москвы

Москва, , 02:58 — REGNUM Несколько автомобилей и бытовок загорелись на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России

Сообщается, что возгорание произошло в районе дома № 27А по Алтуфьевскому шоссе. Там загорелись несколько автомобилей на открытой площадке, а также четыре бытовки и одноэтажное производственное здание. Огнем была охвачена площадь в 100 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 46 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Подмосковье произошло возгорание мусора полигоне «Сабурово», огнем было охвачено 600 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате пожара пострадавших не было.

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