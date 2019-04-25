Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Южно-Сахалинск, , 02:49 — REGNUM Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 25 апреля, информация о пожаре поступила спасателям в 03:40 по местному времени (19:40 по московскому). Огнем был охвачен первый этаж двухэтажного общежития площадью 700 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека еще до прибытия спасателей.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 05:40 по местному времени (21:40 по московскому). В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. В результате пожара погибли три человека, еще пять человек пострадали — из них четверо были госпитализированы. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в московском районе Солнцево произошел пожар в частном доме. В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали.

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