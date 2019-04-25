Трое неизвестных устроили стрельбу в кафе на севере Франции

Париж, , 02:00 — REGNUM Во французском городе Туркуэн на севере страны неизвестные в масках ворвались в кафе и устроили стрельбу. Видео нападения было выложено в Twitter.

https://twitter.com/RoubaixInfo/status/1121069386457124864

По данным полиции, злоумышленники сделали несколько выстрелов из помпового ружья и из пистолета калибра 9 мм. По предварительным данным, пострадавших не было. На месте происшествия работает спецгруппа полиции RAID.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля житель США устроил перестрелку в торговом центре американского города Севьервилл (штат Теннеси). В результате стрельбы погибли сам стрелок и 24-летняя девушка. Еще один мужчина получил ранения и был госпитализирован.

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