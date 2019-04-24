Несколько десятков человек стали жертвами взрыва на севере Сирии

Идлиб, Сирия, , 23:44 — REGNUM Не менее 18 человек погибло от взрыва, прогремевшего в сирийском городе Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб, сообщает 24 апреля информагентство EFE.

Кроме того, сообщается о раненых, число которых составляет порядка 40 человек.

Агентство утверждает, что на улице города был взорван заминированный автомобиль.

Ответственность за этот взрыв пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации конфликта, в которой сконцентрировалось большое количество непримиримых боевиков, между которыми непрерывно происходят вооруженные столкновения.

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