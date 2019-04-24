Среда, 24 Апреля 2019 года
22:40:15 МСК

В Москве вооружённые топорами люди ограбили граждан Китая

Происшествия

Для поимки преступников в столице объявлен план «Перехват»

Москва, 24 апреля 2019, 22:39 — REGNUM  На юге Москвы неизвестные люди, вооружённые травматическим оружием и топорам, совершили разбойное нападение на автомобиль, похитив у водителя 1 миллион рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл вечером 24 апреля на улице Подольских.

«Преступники расстреляли автомобиль, разбили топорами его окна и похитили крупную сумму денег, предположительно, миллион рублей. Преступники скрываются на автомобиле Volvo S60», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, сообщает, что в автомобиле, на который было совершено нападение, находились граждане Китая.

В столичном управлении МВД подтвердили информацию об инциденте, сообщив, что в результате нападения никто не пострадал. Для поимки злоумышленников в городе объявлен план «Перехват».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организованная преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить