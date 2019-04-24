Арбитражный суд закрыл дела Роспотребнадзора против «Московского школьника»

Москва, , 20:22 — REGNUM Роспотребнадзор отозвал из Арбитражного суда Москвы свои иски против пищекомбината «Московский школьник». Таким образом оба судопроизводства — А40−70 217/19 и А40−70 226/19 — были закрыты. Однако на рассмотрении той же судебной инстанции остаются еще два иска исков в отношении «Московского школьника» со стороны столичных школ №1210 и №1554.

Руководство пищевого комбината обратилось в суд с иском к своей бывшей сотруднице Наталье Шиловой, а также к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Менеджмент «Московского школьника» хочет получить компенсацию в размере полутора миллиардов рублей. Причиной для подачи иска в пищекомбинате назвали признание Шиловой в том, что её интервью ФБК было фальсификацией, сфабрикованной за вознаграждение, обещанное юристом фонда Любовью Соболь. Правда, его экс-работница «Школьника» так и не получила.

Интервью Шиловой было опубликовано после того, как петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Алексей Навальный вымогал у него 300 миллионов рублей. «Дословно его предложение звучало так: «Ты заплатишь мне 300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Питере. Мяч на моей стороне. Чем-то надо жертвовать», — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». — При этом Навальный дал мне срок на размышление две недели. Ровно через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики и пытаясь дестабилизировать рынок питания в образовательных учреждениях города Москвы».

Между тем в пресс-службе «Конкорда» заявили, что предприятие «Московский школьник» не входит в бизнес-структуру холдинга «Конкорд».