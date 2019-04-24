В Нижнекамске мальчик погиб после падения из окна четвертого этажа

Нижнекамск, Татария, , 18:38 — REGNUM В Нижнекамске скончался госпитализированный 12 апреля после падения из окна четвертого этажа трехлетний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии.

По предварительным данным, ребенок подвинул табурет к окну в тот момент, когда мать ребенка уснула. Несмотря на наличие москитной сетки, веса облокотившегося ребенка она не выдержала, мальчик выпал из окна.

Инцидент произошел 12 апреля, а 22 апреля ребенок скончался.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне также из окна четвертого этажа выпал полуторагодовалый ребенок в Нижнем Новгороде. Мальчика госпитализировали.

При помощи стула он забрался на подоконник, пока мать отлучилась в ванную на несколько минут. О том, что ее сын выпал из окна, она узнала от соседа, который позвонил в дверь.