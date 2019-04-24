В Петербурге спасли 19 пассажиров автобуса, упавшего в яму с кипятком

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 18:19 — REGNUM Городской рейсовый автобус с пассажирами угодил в промоину с горячей водой на юге Петербурга днем 24 апреля. ЧП стало следствием очередной коммунальной аварии, связанной с прорывом теплотрассы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 16:45 мск на пересечении улиц Димитрова и Будапештской во Фрунзенском районе произошло обильное вытекание теплоносителя из трубы горячего водоснабжения на проезжую часть.
Под размытый асфальт передними колесами провалился «социальный» автобус ГУП «Пассажиравтотранс», следовавший по маршруту № 157, в салоне которого находилось 19 человек.
На место ЧП оперативно прибыли 33 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники.
«В 17:12 <…> через окно эвакуировано 19 человек. Погибших, пострадавших нет», — отчитались в ГУ МЧС по региону.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сначала люди перебрались из автобуса на пожарную машину, а затем спустились на землю. В эти минуты сотрудники МЧС вытаскивают автобус из ямы, откачивая из нее горячую воду.
По данным ОАО «Теплосеть Петербурга», причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой диаметром 1000 мм.
Напомним, в этом отопительном сезоне в Петербурге произошло уже несколько трагических аварий на теплосетях. В результате них погибли три человека.
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