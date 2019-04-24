В Петербурге спасли 19 пассажиров автобуса, упавшего в яму с кипятком

Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Городской рейсовый автобус с пассажирами угодил в промоину с горячей водой на юге Петербурга днем 24 апреля. ЧП стало следствием очередной коммунальной аварии, связанной с прорывом теплотрассы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 16:45 мск на пересечении улиц Димитрова и Будапештской во Фрунзенском районе произошло обильное вытекание теплоносителя из трубы горячего водоснабжения на проезжую часть.

Под размытый асфальт передними колесами провалился «социальный» автобус ГУП «Пассажиравтотранс», следовавший по маршруту № 157, в салоне которого находилось 19 человек.

На место ЧП оперативно прибыли 33 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники.

«В 17:12 <…> через окно эвакуировано 19 человек. Погибших, пострадавших нет», — отчитались в ГУ МЧС по региону.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сначала люди перебрались из автобуса на пожарную машину, а затем спустились на землю. В эти минуты сотрудники МЧС вытаскивают автобус из ямы, откачивая из нее горячую воду.

По данным ОАО «Теплосеть Петербурга», причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой диаметром 1000 мм.

Напомним, в этом отопительном сезоне в Петербурге произошло уже несколько трагических аварий на теплосетях. В результате них погибли три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцам рассказали, как распознать опасность при испытаниях теплосетей