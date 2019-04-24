В Новокузнецке неизвестный в маске застрелил подростка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:01 — REGNUM В Новокузнецке следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, сегодня, 24 апреля, на одной из улиц Орджоникидзевского района Новокузнецка было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы.

«Предварительно установлено, что потерпевший шёл на остановку общественного транспорта. В это время со спины к нему подбежал неизвестный человек в маске и произвёл выстрел. После чего он подобрал гильзу и с места преступления скрылся. Очевидцы вызвали следственную группу», — уточнили в СУ СКР по Кузбассу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).