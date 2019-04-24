В Новгородской области объявлен высокий класс пожароопасности

Великий Новгород, , 17:41 — REGNUM Главное управление МЧС России по Новгородской области предупредило жителей региона о высоком, четвёртом классе пожароопасности, который ожидается в области 25 и 26 апреля. По прогнозу Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе установилась сухая и жаркая для апреля погода: температура воздуха 25 и 26 апреля достигнет 23−24 градусов тепла.

По данным областного Центра лесного хозяйства и регионального диспетчерского управления, к 24 апреля в Новгородской области зарегистрировано уже два лесных пожара на общей площади в 1,7 га. Наибольший из них был обнаружен местными жителями 23 апреля в Холмском районе — горел гектар леса близ деревни Морхово.

«Предполагаемой причиной стал неконтролируемый пал сухой травы в непосредственной близости от лесного массива», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного хозяйства.

До настоящего времени высокий, четвёртый класс пожарной опасности был на территории двух районов области — в Холмском и Демянском.

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