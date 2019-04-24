Из-за схода селей на юго-западе Туркмении погибли двое детей

Ашхабад, , 15:50 — REGNUM В селе Аджы-яб в Балканской области Туркмении в результате схода селя, вызванного обильными ливневыми дождями, погибли двое детей. Тела братьев удалось обнаружить только спустя три дня, пишет «Хроника Туркменистана».

Прорыв плотины на реке Этрек, произошедший после проливных дождей в Иране в конце марта 2019 года, привел к наводнениям в ряде сел района Эсенгулы. По информации, поступившей от местных жителей, пострадали многие жилые дома и хозпостройки, утонуло очень много домашнего скота.

Также пострадали расположенные на территории района Махтумкули населенные пункты: Гарры нохур, Айдере, Круждей, Дайна, Коне-кесир и Гараул.

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Отмечается, что в первые дни стихийного бедствия хлеб пострадавшим людям сбрасывали с вертолетов. Подачу электричества удалось восстановить лишь через три недели, газоснабжение пострадавших от наводнения поселков до сих пор нет, но уже налажена доставка баллонов со сжиженным газом.

Также стало известно о том, что несколько участков железной дороги, ведущей из Казахстана в Иран, пришли в негодность из-за размыва насыпей под железнодорожным полотном.

Сейчас сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций и других государственных служб пытаются ликвидировать последствия потопов и схода селей — убирают наносы, восстанавливают береговую линию реки Этрек и утилизируют трупы утонувших животных.

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