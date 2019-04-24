В Йемене за десять дней задержали порядка 5 тыс. мигрантов

Сана, , 15:47 — REGNUM Правоохранительные органы Йемена за последние десять дней задержали по меньшей мере 5 тыс. беженцев, пытавшихся проникнуть на территорию Саудовской Аравии, сообщает 24 апреля Associated Press со ссылкой на свои источники.

По их словам, задержанные объявили голодовку, а также обратились за помощью в миграционные службы ООН и в правозащитные организации.

Беженцы — в основном выходцы из африканских стран, которые спасаются от тяжелых условий жизни в своих странах, они пытаются попасть на территорию Королевства через Йемен, несмотря на продолжающуюся здесь войну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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