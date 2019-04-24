«Безвластие закончилось»: Глава Зауралья предупредил виновников пожаров

Курган, , 15:31 — REGNUM Особый противопожарный режим введён на территории Курганской области. Соответствующее решение, как сообщает пресс-служба регионального правительства, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков озвучил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Основанием для введения особого режима стала установившаяся в регионе сухая погода и рано сошедший снег. При этом, как отмечают в облправительстве, в сельских районах ряда муниципалитетов наблюдаются проблемы с неубранной сухой травой, неработающими противопожарными водоёмами, отсутствием опашки.

Вадим Шумков потребовал от чиновников представить чёткие планы по устранению выявленных нарушений. «Работать надо не по факту, а на упреждение», — подчеркнул он.

С целью наблюдения за приграничными территориями будут внесены коррективы в маршруты облётов авиации. Кроме того, региональное правительство просит на федеральном уровне разрешить разные даты начала охотничьего сезона на юге и севере области.

Глава региона предупредил об ответственности виновников пожаров.

«Еще раз объясните всем, пожалуйста: безвластие закончилось. За причинение ущерба государству либо конкретным лицам придется отвечать», — заявил Шумков.

Новый начальник УВД Курганской области Дмитрий Свинов сообщил, что для установления возможных виновников возгораний на место происшествия после поступления сигнала будут высылаться специальные следственно-оперативные группы.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, в апреле 2019 года на территории региона произошло 493 пожара, связанных с горением сухой травы на открытой территории. Это на 36,2% больше, чем в апреле 2018 года. Наибольшее количество таких пожаров произошло в Кургане, Шадринске, Кетовском, Катайском, Каргапольском, Целинном, Сафакулевском, Шумихинском, Макушинском и Белозерском районах. Причина большинства пожаров — неосторожное обращение с огнем.