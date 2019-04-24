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В Уганде задержали подозреваемых в убийстве мужчины

Происшествия

По версии следствия, погибшего убили на вечеринке, а затем избавились от тела

Букеда, Уганда, 24 апреля 2019, 15:32 — REGNUM  Полиция округа Букеда в Уганде арестовала десять подозреваемых в убийстве 23-летнего мужчины, передает Daily Monitor Uganda.

Комиссар полиции по округу Букедеа Тугуме Эрза сообщил, что подозреваемых задержали в понедельник, 21 апреля.

По его словам, житель деревни Какори Садрук Алинг был найден убитым в деревне Абилайеп в субботу, 19 апреля. По версии следствия, погибшего убили на вечеринке, а затем избавились от тела.

Расследование происшествия продолжается.

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Бытовые убийства
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