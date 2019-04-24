В Уганде задержали подозреваемых в убийстве мужчины

Букеда, Уганда, , 15:32 — REGNUM Полиция округа Букеда в Уганде арестовала десять подозреваемых в убийстве 23-летнего мужчины, передает Daily Monitor Uganda.

Комиссар полиции по округу Букедеа Тугуме Эрза сообщил, что подозреваемых задержали в понедельник, 21 апреля.

По его словам, житель деревни Какори Садрук Алинг был найден убитым в деревне Абилайеп в субботу, 19 апреля. По версии следствия, погибшего убили на вечеринке, а затем избавились от тела.

Расследование происшествия продолжается.