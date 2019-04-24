Число жертв наводнений в ЮАР превысило 50 человек

Кейптаун, , 15:30 — REGNUM Число жертв наводнений в Южной Африке увеличилось до 51 человека, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их словам, в ходе спасательных операций погибли несколько человек, помогающих жертвам выбраться из ловушек, созданных разбушевавшейся стихией.

Напомним, проливные дожди охватили несколько регионов ЮАР в понедельник, 22 апреля, в результате чего были повреждены многие объекты инфраструктуры, уничтожены дома местных жителей.

Президент страны Сирил Рамафоза выразил соболезнования пострадавшим и призвал всех присоединиться к помощи в устранении последствий трагедии.

Синоптики предупредили об опасности еще больших ливней, к чему население пострадавших регионов должно быть готово.

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