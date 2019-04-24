В Чечне при попытке продать ребенка задержана жительница Ингушетии

Грозный, , 15:10 — REGNUM В Чечне задержали жительницу Ингушетии, продавшую ребенка. Был ли новорожденный ее сыном, в МВД ИА REGNUM не уточнили. Самой женщине 50 лет, она уроженка Ингушетии.

Факт продажи младенца установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Инцидент произошел еще в январе 2019 года в Урус-Мартановском районе. За ребенка женщина получила 400 тыс. рублей. Покупательницей стала жительница Чечни.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Торговля людьми». Сама злоумышленница заключена под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году жительницу Чечни судили за попытку продать новорожденную девочку. Покупательницей выступила 34-летняя жительница города Гудермеса. Она согласилась взять себе на содержание и воспитание ребенка, а в качестве оплаты за новорожденного должна была взять на себя расходы, связанные с появлением его на свет. Обе женщины были арестованы и ответили за свое преступное намерение.

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