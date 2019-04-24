Паре грозит смертная казнь за проживание в плавучем доме в водах Таиланда

Пхукет, Таиланд, , 15:12 — REGNUM В феврале 2019 года гражданин США и его тайская возлюбленная поселились в плавучем доме в территориальных водах Таиланда. Теперь паре грозит смертная казнь за нарушение национального суверенитета, пишет газета ABC.

Инвестор Чед Эльвартовски и его подруга Супране Тхепдет провели несколько недель в плавучем доме диаметром 6 м. Он располагался в 22 км от побережья Пхукета. Этот дом принадлежит пилотному проекту Ocean Builders, продвигаемому предпринимателями, мечтающими создать плавучие поселения.

22 апреля военно-морской флот Таиланда подал жалобу в полицию о нарушении статьи 119 местного уголовного кодекса. В ней говорится о посягательстве на национальную целостность и суверенитет государства. Наказание предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.

«Они намеревались создать сообщество с целью превратить его в независимое государство на морской территории Таиланда», — говорится в заявлении военно-морского флота, опубликованном на Facebook.

В тот же день флот приступил к ликвидации плавучего дома. Где в настоящее время находятся его обитатели, неизвестно. Полиция сообщила прессе, что на 23 апреля ордер на арест Эльвартовски и Тхепдет еще не был выдан.