В Западной Африке сотни детей были спасены из рабства — Интерпол

Порто-Ново, , 15:51 — REGNUM Силами Международной организации уголовной полиции (Интерпол) было спасено 216 жертв торговли людьми. Большинство из пострадавших — дети. Их принуждали к труду и занятиям проституцией, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на Интерпол.

Из 216 спасённых в ходе двух операцией, проведенных в Бенине и Нигерии — 157 были детьми. 36 из них — мальчики, 121 — девочки.

«В этом регионе их (злоумышленников) сложно остановить из-за нехватки ресурсов», — сообщил глава Интерпола по борьбе с организованной преступностью Пол Стэнфилд.

Полиция задержала 47 подозреваемых в организации торговли детьми. Также были изъяты их средства передвижения, деньги, телефоны и компьютеры.

По данным глобального индекса рабства, в 2018 году 0,8% населения Нигерии — около 1,4 миллионов человек — жили в рабстве.

По информации правозащитной организации Walk Free Foundation, в Бенине насчитывается 58 000 рабов при населении в 11 миллионов человек.

Интерпол продолжает работу по поиску горячих точек, столкнувшихся с проблемой современного рабства в Западной Африке.

«Я считаю, мы задержимся здесь надолго, но мы не намерены брать ответственность за руководство операцией лишь на себя», — сообщил Стэнфилд, призывая правительства столкнувшихся с проблемой современного рабства стран принять активное в решении проблемы.