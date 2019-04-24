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В столице Афганистана предотвращён теракт

Происшествия

Операция по предотвращению теракта была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В столице Афганистана предотвращён теракт
Jana
Жители Кабула

Кабул, 24 апреля 2019, 20:10 — REGNUM  Официальные представители министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, в столице страны, городе Кабул, был предотвращён теракт, который мог привести к большому числу жертв среди мирного населения.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», солдаты Национальных сил безопасности и обороны в районе Суроби города Кабул обнаружили самодельное взрывное устройство, установленное на машину.

По словам официальных представителей министерства внутренних дел Афганистана, в ходе операции также обнаружены: две ракеты, пулемет, снайперская винтовка и другое военное снаряжение.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории Кабула.

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Зарубежная хроника
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