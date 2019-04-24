Анкара, 24 апреля 2019, 14:55 — REGNUM Генеральный консул Турции в Швейцарии Асийе Нурджан Ипекчи сообщила, что в Цюрихе группа неизвестных лиц атаковала здание Генерального консульства Турции при помощи «коктейлей Молотова». По ее словам, подобные прецеденты уже имели место, однако никто не взял на себя ответственность за произошедшее. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, представитель Турции поделилась тем, что швейцарская полиция сообщила о задержании трёх подозреваемых в причастности к нападению подростков, однако какие-либо подробности пока что недоступны. «Мы думаем, что в ближайшем будущем ситуация прояснится», — добавила Асийе Ипекчи. Генеральный консул сообщила, что зданию не было нанесено никакого ущерба, так как один «коктейль Молотова» не загорелся, а второй разбился об ограду консульства и быстро погас. С 2017 года Генеральное консульство в Цюрихе пережило уже 6 нападений.
В консульство Турции в Цюрихе бросили «коктейли Молотова»
В Цюрихе группа неизвестных лиц атаковала здание Генерального консульства Турции в Швейцарии при помощи «коктейлей Молотова»
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