В Омске школьник получил тяжелую травму, пытаясь перелезть через забор

Омск, , 14:26 — REGNUM В Омске 12-летний мальчик перелазил через металлический забор, огораживающий территорию гимназии, и получил тяжёлую травму живота. Эту информацию, появившуюся в местных массмедиа, проверяют следователи.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, по информации о несчастном случае с ребёнком проводится проверка.

По предварительным данным, инцидент произошёл днём 24 апреля. Мальчику понадобилась помощь сотрудников МЧС. Ребёнка, находившего в тяжёлом состоянии, спасатели передали врачам скорой медицинской помощи.

«В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины случившегося, а также установить ответственных за безопасность детей лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске произошёл несчастный случай на воде. Двое детей утонули в котловане, провалившись под лёд.

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