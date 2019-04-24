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В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Москва, 24 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка о нанесении побоев ребёнку, сообщила журналистам 24 апреля пресс-служба ведомства.

По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.

В сообщении указано, что преподаватель задержан и будет доставлен в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в интернете появилось видео с записью происшествия. Скрытую камеру установил отец девочки, чтобы проверить её жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Клину женщина приставила к горлу ребёнка предмет, похожий на нож.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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