Жительнице Саратова за деньги ошибочно удалили грудь в больнице «РЖД»

Саратов, , 14:19 — REGNUM В Саратове по факту оказания 57-летней женщине некачественных медицинских услуг возбуждено уголовное дело. Женщина являлась пациенткой НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2 ОАО «РЖД», сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 2017 году женщина обратилась в клинику с результате ранее пройденного обследования. Согласно договору, в онкологическом отделении медцентра ей оказали услуги по удалению правой молочной железы.

При этом врачи клиники поставили пациентке диагноз на основании результатов ранее проводимого обследования, которое женщина прошла в клинике не онкологического профиля.

«Уточнение и подтверждение диагноза не проводились. В связи с чем, согласно заключению эксперта, на основании гистологического исследования, клинический диагноз — рак правой молочной железы, местной жительнице был поставлен ошибочно», — подчеркнули в управлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования дадут юридическую оценку в том числе действия врачей, которые оказывали медпомощь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Воронеже пенсионерке удалили по ошибке ногу.

Врач местной поликлиники направил женщину на операцию в связи с гангреной правой стопы. Женщина была госпитализирована и прооперирована. Однако после операции родственники обнаружили, что удалена левая нога.

Врачи объяснили необходимость ампутации левой ноги тем, что она представляла большую опасность для жизни пациентки.