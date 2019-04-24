После масштабных пожаров в Забайкалье планируют усилить профильные службы

Чита, , 14:13 — REGNUM Масштабные степные пожары, пришедшие в Забайкалье 19 апреля 2019 года, привлекли внимание многих федеральных ведомств. Это даёт надежду на то, что в регионе будет решён вопрос об усилении федеральной противопожарной службы. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы забайкальского губернатора, опубликованного 24 апреля по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий стихийного бедствия. Его провёл дальневосточный полпред Юрий Трутнев.

По оценке врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, почти 700 населенных пунктов в Забайкальском крае не имеют пожарных частей.

«В экстренных случаях к ним выезжают пожарные из соседних сел, но при наших огромных расстояниях это создает очень большие риски. По линии МЧС России уже принято решение об увеличении на 500 человек личного состава федеральной противопожарной службы», — пояснил глава региона.

По его мнению, для того, чтобы усилить лесопожарные формирования, необходима поддержка министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, весной и летом 2018 года, до того, как Забайкалье накрыло наводнением, там бушевали лесные пожары, сгорели десятки тысяч гектаров лесных угодий, часть которых из-за нехватки сил и средств даже не пытались потушить. О неготовности региона к пожароопасному сезону неоднократно говорили надзорные органы.

Ситуация не могла не сказаться на бедствии, которое пришло в Забайкалье 19 апреля вместе со штормовым ветром: степные пожары спровоцировали неконтролируемые палы и, возможно, поджоги. Огонь быстро перекинулся на десятки населённых пунктов в 17 районах края. В результате ЧС пострадали более 600 человек, более 30 получили термические ожоги. Также пожары уничтожили более 10 тысяч голов домашнего скота, более 100 зданий. Завтра в Забайкалье ждут российского президента Владимира Путина.