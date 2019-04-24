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ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских повстанцев

Происшествия

О жертвах не сообщается

Анкара, 24 апреля 2019, 14:09 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям повстанцев из Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны в провинции Хаккяри, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в регионе, где недавно в столкновениях с повстанцами были убиты четверо турецких военнослужащих и шестеро получили ранения.

Напомним, курдские повстанцы сражаются с правительством Турции на протяжении последних 30 лет, в ходе столкновений погибли по меньшей мере 40 тыс. человек, включая женщин и детей.

Члены Рабочей партии Курдистана пытаются завоевать право на создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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