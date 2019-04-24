В Тюменской области самосвал врезался в пассажирский автобус

Тюмень, , 14:15 — REGNUM В Тюменской области самосвал MAN столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадали шесть человек, погибших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла около 10:00 по местному времени (08:00 мск) на 15-м километре дороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, автобус № 718 «Тюмень — Аромашево», в котором находились 16 пассажиров, ехал по главной трассе, самосвал выехал со второстепенной дороги. Обстоятельства ДТП выясняются.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 10:18 по местному времени. Пострадали шесть человек, получившие травмы средней и лёгкой тяжести. Один человек с переломом бедра госпитализирован в областную клиническую больницу №2. Погибших нет.

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