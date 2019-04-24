Военные Израиля взорвали дом, в котором жил подозреваемый в убийстве — СМИ

Тель-Авив, Израиль, , 13:42 — REGNUM Вооруженные силы Израиля уничтожили еще один палестинский дом, в котором, предположительно, жил человек, застреливший военнослужащего еврейского государства. Об этом сообщает 24 апреля Al Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным правоохранительных органов, жилище принадлежало семье 19-летнего Омара Абу Лейла, который в марте 2019 года якобы убил израильского военного, а также ранил другого. Сам подозреваемый был ликвидирован во время спецоперации.

Дом, в котором проживала семья Лейла, был уничтожен взрывчаткой, местные жители были эвакуированы в соседнюю деревню.

Правоохранительные органы Израиля регулярно уничтожают палестинские поселения, в которых проживают люди, подозреваемые государством в преступлениях. Зачастую от этого страдают невиновные.

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