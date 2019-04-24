В Ингушетии задержаны банкиры, отмывшие более 10 млрд рублей

Магас, , 13:13 — REGNUM В Ингушетии задержаны Ибрагим и Багаудин Гантемировы. Отца и сына подозревают в отмывании и обналичивании похищенных бюджетных средств на сумму более 10 млрд рублей, выделенных на реализацию крупных республиканских проектов, пишет «Коммерсантъ». Факты обналичивания 5 млрд рублей, по данным издания, уже задокументированы.

В отношении Гантемировых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Суд принял решение отправить подозреваемых под домашний арест. Кроме них, задержаны еще около десяти подозреваемых в мошеннической схеме.

Оперативные мероприятия были проведены с участием сотрудников полиции и ГУЭБиПК из главка МВД, прибывших в регион для осуществления мероприятий по декриминализации Ингушетии. По данным «Ъ», на причастность к незаконным финансовым операциям проверяется руководство регионального филиала Россельхозбанка.

Среди эпизодов дела, в частности, многомиллионное хищение денежных средств при строительстве завода по производству стеклотары в селении Сагопши.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Ингушетии был объявлен в розыск экс-глава филиала Россельхозбанка. По словам главы субъекта Юнус-Бека Евкурова, в отношении него имелись факты создания коррупционных схем.

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Напомним, в феврале 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о начале широкомасштабного наступления на коррупцию. В обращении к жителям республики он подчеркнул, что «ситуация не оставляет выбора», поэтому необходимы оперативные и жесткие меры в том числе с участием федерального центра.

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