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Полиция Турции задержала 16 человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Еще девять человек разыскиваются

Полиция Турции задержала 16 человек, подозреваемых в терроризме
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Анкара, 24 апреля 2019, 12:48 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали 16 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi.

Ранее, 23 апреля прокуратура Анкары выдала ордеры на арест 25 человек, связанных с вышеуказанной организацией. В настоящее время силовые структуры разыскивают еще девять человек.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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Попытка военного переворота в Турции
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