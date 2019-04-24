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Очевидец с камерой снял женщину, приставившую нож к горлу ребёнка

Происшествия

Инцидент произошёл в Клину

Москва, 24 апреля 2019, 12:35 — REGNUM  В подмосковном Клину прохожий снял на видео, как женщина угрожает ребёнку ножом. Кадры опубликован телеканал Рен ТВ.

На записи видно, как женщина приставляет к горлу ребёнка предмет, похожий на нож. Увидев камеру, переключается на оператора и пытается к нему подойти. Затем вымещает свой гнев на припаркованном автомобиле, ударяя его несколько раз предметом в руках.

В конце ролика ребёнок начинает плакать, а дама меняет гнев на милость, пытаясь его успокоить.

Пресс-служба ГУ МВД Подмосковья распространила сообщение о начатой проверке по данному инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей

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