Очевидец с камерой снял женщину, приставившую нож к горлу ребёнка

Москва, , 12:35 — REGNUM В подмосковном Клину прохожий снял на видео, как женщина угрожает ребёнку ножом. Кадры опубликован телеканал Рен ТВ.

На записи видно, как женщина приставляет к горлу ребёнка предмет, похожий на нож. Увидев камеру, переключается на оператора и пытается к нему подойти. Затем вымещает свой гнев на припаркованном автомобиле, ударяя его несколько раз предметом в руках.

В конце ролика ребёнок начинает плакать, а дама меняет гнев на милость, пытаясь его успокоить.

Пресс-служба ГУ МВД Подмосковья распространила сообщение о начатой проверке по данному инциденту.

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