Воронежец осужден за кибератаку на ресурс правительства Курганской области

Воронеж, , 12:32 — REGNUM 24-летний житель Нововоронежа Воронежской области признан виновным в совершении хакерской атаки на интернет-ресурс правительства Курганской области, сообщил ИА REGNUM 24 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом, в феврале 2018 года молодой человек установил на свой домашний компьютер программное обеспечение для уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. С его помощью в марте прошлого года он совершил ряд компьютерных атак на удаленный интернет-ресурс правительства Курганской области, выделенный государственному бюджетному учреждению культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова». Действия хакера выявили и пресекли сотрудники УФСБ.

Сам подсудимый свою вину полностью признал. Дело, по ходатайству обвиняемого, рассматривалось в особом порядке. Сегодня, 24 апреля, Нововоронежский городской суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года другой воронежец был признан виновным в совершении серии кибератак на официальные интернет-ресурсы правительства Республики Бурятии, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Новосибирского государственного университета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже осудили организатора кибератаки на сайт правительства Бурятии