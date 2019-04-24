В Ставрополе задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба

Ставрополь, , 12:30 — REGNUM Двое жителей Ставропольского края задержаны за нападение на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году в составе банды террористов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба. Об этом сообщает 24 апреля Центр общественных связей ФСБ России.

Тахира Бегельдиева 1974 года рождения и Наримана Отепова 1976 года рождения подозревают в посягательстве на жизнь военнослужащего — преступлении, предусмотренном статьей 317 УК РФ.

ФСБ и Следственный комитет продолжают розыск участников банды Басаева и Хаттаба, вторгшейся в Дагестан в 1999 году. Участники бандформирования причастны к гибели более 280 и ранениям более 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Махачкале и Грозном задержали пятерых членов террористической группировки. Задержанные признались, что готовили атаку на сотрудников полиции с применением взрывного устройства.

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