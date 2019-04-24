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В Дамаске при взрыве автомобиля погиб один человек

Происшествия

Еще пятеро человек пострадали

Дамаск, 24 апреля 2019, 12:11 — REGNUM  В Сирии в результате взрыва автомобиля на юге Дамаска погиб один человек, еще пятеро ранены, сообщает 24 апреля SANA.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Нахр-Иша. Погибший и пострадавшие — мирные жители.

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое детей погибли в результате взрыва мины, которая была заложена террористами в сирийской деревне Хан-Арнабе.

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Война в Сирии
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