В Дамаске при взрыве автомобиля погиб один человек

Дамаск, , 12:11 — REGNUM В Сирии в результате взрыва автомобиля на юге Дамаска погиб один человек, еще пятеро ранены, сообщает 24 апреля SANA.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Нахр-Иша. Погибший и пострадавшие — мирные жители.

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое детей погибли в результате взрыва мины, которая была заложена террористами в сирийской деревне Хан-Арнабе.

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