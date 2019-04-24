Гражданин Узбекистана в Петербурге задержан с двумя сотнями патронов

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Более двухсот пригодных для стрельбы патронов изъято в Петербурге в автомобиле, которым управлял гражданин Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Автомобиль Skoda Rapid был остановлен у дома 191 по Московскому проспекту днем 23 апреля. За рулем находился 25-летний мигрант.

«В ходе досмотра в багажнике указанного автомобиля были обнаружены и изъяты 204 патрона. В результате проведенной экспертизы установлено, что все они пригодны для стрельбы», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как уточняет агентство «Оперативное прикрытие», в машине изъяты патроны для нарезного оружия калибра 7,62 мм. В салоне автомобиля также находилось трое соотечественников водителя.