Среда, 24 Апреля 2019 года
12:25:14 МСК

Гражданин Узбекистана в Петербурге задержан с двумя сотнями патронов

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 12:04 — REGNUM  Более двухсот пригодных для стрельбы патронов изъято в Петербурге в автомобиле, которым управлял гражданин Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Автомобиль Skoda Rapid был остановлен у дома 191 по Московскому проспекту днем 23 апреля. За рулем находился 25-летний мигрант.

«В ходе досмотра в багажнике указанного автомобиля были обнаружены и изъяты 204 патрона. В результате проведенной экспертизы установлено, что все они пригодны для стрельбы», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как уточняет агентство «Оперативное прикрытие», в машине изъяты патроны для нарезного оружия калибра 7,62 мм. В салоне автомобиля также находилось трое соотечественников водителя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить