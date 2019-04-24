В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

п. Боровский, Тюменская область, , 11:30 — REGNUM Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на 15-м км автодороги Тюмень — Омск. Пострадали шесть человек, сообщает 24 апреля пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

ДТП произошло в 10:10 по местному времени (08:10 мск) неподалеку от поселка Боровский. Столкнулись грузовик MAN и автобус, следовавший из Тюмени в Аромашево по 718-му маршруту.

По предварительным данным, водитель грузовика, выезжая на главную дорогу, не пропустил автобус. Травмы получили шесть человек. Госпитализация потребовалась четверым из них, двоим помощь оказали на месте. Всего в автобусе было 16 пассажиров.

Жизни пострадавших вне опасности, уточняет портал 72.ru. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Тюменской области в декабре 2018 года. Тогда на 16-м километре Тюменской кольцевой автодороги столкнулись частный автобус Hyundai и грузовик ГАЗ, один человек погиб и ещё двое получили травмы.

Читайте также: В ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью погиб человек, двое пострадали