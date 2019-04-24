Пожаром в новосибирском посёлке Курундус заинтересовался СКР

Новосибирск, , 11:22 — REGNUM Следователи назначили доследственную проверку после крупного пожара в Тогучинском районе Новосибирской области — по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР РФ по Новосибирской области.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что 23 апреля 2019 года в дневное время в поселке Курундус Тогучинского района Новосибирской области произошёл крупный пожар, в результате которого три жилых дома и несколько хозяйственных построек были полностью уничтожены. В ходе процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в посёлке Курундус Тогучинского района Новосибирской области, предположительно, из-за пала травы сгорело семь строений, в том числе три частных жилых дома. Пожарным пришлось отстаивать от огня около четырёхсот домов. В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара. Как заявили в правительстве региона, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

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