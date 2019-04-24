В США при наезде автомобиля на пешеходов пострадали восемь человек

Саннивейл, США, , 11:17 — REGNUM В Соединенных Штатах в результате наезда автомобиля на пешеходов в городе Саннивейл в штате Калифорния пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает ABC.

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 апреля. По словам очевидцев события, водитель автомобиля преднамеренно наехал на пешеходов. Все пострадавшие были госпитализированы.

Прибывшие на место полицейские задержали водителя. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП с участием школьного автобуса и мусоровоза в американском штате Индиана пострадали 22 человека.

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