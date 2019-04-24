Женщина из ОАЭ очнулась после 27 лет комы

Берлин, , 11:06 — REGNUM Женщина из Объединенных Арабских Эмиратов, которая получила серьезную травму головы в автокатастрофе в 1991 году и с тех пор оставалась в коме, очнулась, сообщает 24 апреля AMNA. Случай можно считать медицинским чудом.

Женщина в свои 32 года ехала в машине, чтобы забрать сына из школы, и ее автомобиль столкнулся с автобусом. Ее младший ребенок, который сидел с ней на заднем сиденье, вообще не пострадал от столкновения — получилось так, что она закрыла его собой. Сама же она пострадала очень серьезно.

Однако теперь женщина, находящаяся в немецкой больнице после многолетнего лечения, пришла в сознание. Один из ее сыновей сказал, что никогда не отказывался от надежды, потому что у него всегда было предчувствие, что в один прекрасный день она проснется.