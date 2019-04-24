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Боевики ВСУ обстреляли город Докучаевск — СЦКК

Происшествия

Хозяин дома не первый раз попадает под обстрел

Докучаевск, ДНР, 24 апреля 2019, 11:04 — REGNUM  В ходе миномётного обстрела города Докучаевск повреждения получил жилой дом и два автомобиля, сообщили 24 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Огонь вели боевики ВСУ из 120-мм миномёта со стороны населённого пункта Новотроицкое.

«Отметим, что хозяин дома не в первый раз попадает под огонь вооружённых формирований Украины. Так, 23 апреля 2018 мужчина находился за рулем КАМАЗа, который был прицельно обстрелян противником при помощи ПТУР», — рассказали в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 99 единиц боеприпасов в ходе девяти обстрелов.

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