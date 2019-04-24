Москва, , 10:51 — REGNUM

Автобусную остановку в центре Москвы протаранил автомобиль. По предварительным данным, пострадали два человека, передает 24 апреля телеканал «Звезда».

Инцидент произошел на Нижней Красносельской улице. Вероятно, водитель не справился с управлением, из-за чего въехал в остановку.

На месте работают правоохранители. Подробности произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент произошел в Москве на Новом Арбате в сентябре 2018 года. Тогда в остановку въехал автомобиль Mazda, пострадавших не было.

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