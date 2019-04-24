ВСУ выпустили около 100 боеприпасов по территории ДНР — СЦКК

Донецк, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 24 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности ВСУ использовали 99 единиц боеприпасов.

На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное, Спартак», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 35 единиц боеприпасов, повредив при этом один жилой дом в посёлке Александровка.

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